СП: Расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга в I полугодии выросли на 30,7%

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга в I полугодии выросли на 30,7%, внутреннего долга — на 13,1%, сообщила Счетная палата РФ

"По сравнению с соответствующим периодом 2017 года расходы на обслуживание государственного долга РФ увеличились на 55,831 миллиарда рублей, или на 17%, при этом расходы на обслуживание государственного внутреннего долга РФ вследствие роста объема государственных внутренних заимствований увеличились на 33,458 миллиарда рублей, или на 13,1%, на обслуживание внешнего долга РФ — на 22,374 миллиарда рублей, или на 30,7%", — говорится в материалах контрольного ведомства по итогам исполнения бюджета РФ за январь-июнь 2018 года.

Общий объем расходов на обслуживание государственного долга РФ за январь–июнь 2018 года составил 383,488 миллиарда рублей, что, по данным аудиторов, превышает аналогичные показатели за предыдущие годы. Так, за первое полугодие 2017 года они составляли 327,657 миллиарда рублей, а за первые шесть месяцев 2016 года — 313,989 миллиарда рублей.

Расходы федерального бюджета на обслуживание внутреннего долга РФ в январе-июне текущего года составили 288,16 миллиарда рублей, на обслуживание внешнего долга — 1,6 миллиарда долларов, или 95,328 миллиарда рублей.

По предварительным данным ведомства, за отчетный период объем государственного внутреннего долга РФ увеличился на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и по состоянию на 1 июля составил 8,899 триллиона рублей, или 84,7% от уставленного верхнего предела. В действующей редакции закона о федеральном бюджете на 2018 год верхний предел внутреннего госдолга РФ определен в размере 10,28 триллиона рублей.

Объем государственного внешнего долга РФ за январь–июнь 2018 года увеличился на 2,3% и по состоянию на 1 июля 2018 года составил 50,96 миллиарда долларов, или 71,1% верхнего предела. Предельный размер внешнего госдолга РФ установлен в законе на уровне 61,9 миллиарда долларов (или 49,5 миллиарда евро).