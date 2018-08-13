Ещё
СП: Расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга в I полугодии выросли на 30,7%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
68.04
77.06
77.69
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.64
+0.17 Золото
1201.83
+0.04 РТС
1068.23
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1423
–0.0282
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

СП: Расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга в I полугодии выросли на 30,7% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ на обслуживание внешнего долга в I полугодии выросли на 30,7%, внутреннего долга — на 13,1%, сообщила Счетная палата РФ.
"По сравнению с соответствующим периодом 2017 года расходы на обслуживание государственного долга РФ увеличились на 55,831 миллиарда рублей, или на 17%, при этом расходы на обслуживание государственного внутреннего долга РФ вследствие роста объема государственных внутренних заимствований увеличились на 33,458 миллиарда рублей, или на 13,1%, на обслуживание внешнего долга РФ — на 22,374 миллиарда рублей, или на 30,7%", — говорится в материалах контрольного ведомства по итогам исполнения бюджета РФ за январь-июнь 2018 года.
Общий объем расходов на обслуживание государственного долга РФ за январь–июнь 2018 года составил 383,488 миллиарда рублей, что, по данным аудиторов, превышает аналогичные показатели за предыдущие годы. Так, за первое полугодие 2017 года они составляли 327,657 миллиарда рублей, а за первые шесть месяцев 2016 года — 313,989 миллиарда рублей.
Расходы федерального бюджета на обслуживание внутреннего долга РФ в январе-июне текущего года составили 288,16 миллиарда рублей, на обслуживание внешнего долга — 1,6 миллиарда долларов, или 95,328 миллиарда рублей.
По предварительным данным ведомства, за отчетный период объем государственного внутреннего долга РФ увеличился на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и по состоянию на 1 июля составил 8,899 триллиона рублей, или 84,7% от уставленного верхнего предела. В действующей редакции закона о федеральном бюджете на 2018 год верхний предел внутреннего госдолга РФ определен в размере 10,28 триллиона рублей.
Объем государственного внешнего долга РФ за январь–июнь 2018 года увеличился на 2,3% и по состоянию на 1 июля 2018 года составил 50,96 миллиарда долларов, или 71,1% верхнего предела. Предельный размер внешнего госдолга РФ установлен в законе на уровне 61,9 миллиарда долларов (или 49,5 миллиарда евро).
Прайм: последние новости
Россияне в 2018 году могут получить ипотечных кредитов на 3 трлн рублей Закрепление рубля над отметкой 65 создает риски дальнейшего ослабления до 67 за доллар Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в I полугодии выросла в 10 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян могут лишить долларовых накоплений435
Рубль вернулся к росту55
Черная дыра: будут ли завтра пенсии445
ЦБ перестал покупать валюту82
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов23
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение