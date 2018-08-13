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Власти Крыма планируют до конца года провести капитальный ремонт в 350 домах
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Власти Крыма планируют до конца года провести капитальный ремонт в 350 домах 

ТАСС 58 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Республика Крым планирует до конца 2018 года произвести капитальный ремонт в 350 многоквартирных домах на общую сумму 1,85 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.
"До конца 2018 года в 350 многоквартирных домах планируется произвести 853 вида ремонтных работ на общую сумму 1,85 млрд рублей", — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время работы ведутся по 319 видам работ в 155 многоквартирных домах, при этом уже завершено 95 видов работ в 64 домах.
"В 2017 году в 74 многоквартирных домах было произведено и завершено 113 видов ремонтных работ на сумму 182,4 млн рублей", — уточнили в министерстве.
В основной перечень работ по капремонту входит капремонт кровли, фасада, фундамента, подвала, внутридомовых инженерных сетей, а также замена лифтового оборудования, добавили в ведомстве.
В украинский период Крыма объемы капремонта жилых домов были недостаточными из-за нехватки финансирования, что, по выражению руководства министерства ЖКХ региона, «обусловило неуклонное ветшание жилищного фонда».
Ранее сообщалось, что в 2014-2017 годах в Крыму на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 706 млн рублей произвели капитальный ремонт в 447 многоквартирных домах.
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