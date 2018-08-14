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Заключение о соответствии выдано автоцентру Mercedes-Benz в Люберцах
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Заключение о соответствии выдано автоцентру Mercedes-Benz в Люберцах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано автоцентру Mercedes-Benz в Люберцах, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Главгосстройнадзором Московской области выдан ЗОС зданию автоцентра Mercedes-Benz, построенному на 23 км Новорязанского шоссе в городском округе Люберцы. Площадь здания автоцентра переменной этажности (от двух до трех этажей) составляет 4 тыс. 525 кв. м», — говорится в сообщении.
Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян уточнил, что здание готовится к вводу в эксплуатацию.
«На первом этаже здания расположены демонстрационный зал на 24 модели автомобилей, зоны рабочих мест менеджеров по продаже и ремонту, помещения выдачи новых авто, помещение приема автомобиля в сервис, клиентская зона, переговорная, а также ряд технических и вспомогательных помещений. На втором этаже размещены выставочные площади, санитарно-бытовые помещения, административная зона и помещения для хранения новых автомобилей. На третьем этаже обустроены технические помещения», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что площадь автомобильной мойки, возведенной рядом с автоцентром, составляет 569 кв. м. Финансирование осуществляется на собственные средства застройщика, которым выступает ООО «Голд Стар».
«На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство. После ввода в эксплуатацию на объекте будет создано порядка 90 рабочих мест», — добавили в пресс-службе.
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