Недвижимость в Баку неспешно дорожает

По словам специалиста, за последний месяц рост цен коснулся практически всех сегментов рынка, за исключением коммерческих объектов. Новостройки подорожали на 0,3%, вторичная собственность — на 0,1%, земельные участки — на 3,7%, частные дома — на 2,6%. Аренда жилья подорожала на 4%, а коммерческих объектов — на 1,3%. Между тем, цены на рынке коммерческой недвижимости в июле снизились на 0,3%, сообщает Azernews.

Эксперт подчеркнул, что по сравнению с концом июля 2017 года цены на рынке недвижимости выросли на 1,7%. По его словам, подъём в основном связан с повышением арендных ставок и подорожанием земли.