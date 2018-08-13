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Банк «Левобережный» снизил ставку по кредиту для бизнеса «Простой»
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Банк «Левобережный» снизил ставку по кредиту для бизнеса «Простой» 

Банки.ру 51 минуту назад
Банк «Левобережный» снизил ставку по программе кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса «Простой» на 1,95 процентных пункта.
До 11% годовых снижена минимальная ставка по кредиту, денежные средства можно привлечь для пополнения оборотных средств, инвестиций и неотложных нужд в сумме от 150 тыс. до 3 млн рублей на срок до трех лет. Залогом может выступать недвижимость, транспортные средства, спецтехника и поручительство фонда (до 60%). Так же требуется поручительство учредителей, совокупная доля которых в компании не менее 51% — для юридических лиц, супругов — для индивидуальных предпринимателей и/или третьих лиц, если выступают залогодателями.
Продуктовый виджет
«Данная программа предназначена для представителей микробизнеса, заемщиками могут выступать физические лица и собственники бизнеса. Минимальная ставка по кредиту выглядит очень привлекательно, однако, максимальная ставка, которую банк может предложить заемщику, не указана, в результате чего в итоге предложение может оказаться не настолько привлекательным», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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