Треть изменений в ПЗЗ в Москве касается увеличения объемов застройки

Каждая третья заявка на внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в столице касается увеличения объемов строительства, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

"С момента утверждения в городскую комиссию поступило 1 742 заявки на внесение изменений. По 893 заявкам рекомендовано внесение в документацию. Фактически в каждой третьей заявке содержится просьба об увеличении объемов застройки", — рассказала Княжевская.

Она отметила, что чаще всего поступают заявки на внесение изменений в ПЗЗ по вопросам строительства и реконструкции объектов жилого, производственного и торгового назначения.

"Реже вносятся изменения в документацию под объекты социального назначения: образовательные, спортивные и прочие", — добавила председатель комитета.

Ю. Княжевская отметила, что наибольшее количество заявок поступает от собственников земельных участков в Новой Москве, что связано с ростом малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.