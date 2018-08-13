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Треть изменений в ПЗЗ в Москве касается увеличения объемов застройки
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Треть изменений в ПЗЗ в Москве касается увеличения объемов застройки 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 1 час назад
Каждая третья заявка на внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в столице касается увеличения объемов строительства, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"С момента утверждения в городскую комиссию поступило 1 742 заявки на внесение изменений. По 893 заявкам рекомендовано внесение в документацию. Фактически в каждой третьей заявке содержится просьба об увеличении объемов застройки", — рассказала Княжевская.
Она отметила, что чаще всего поступают заявки на внесение изменений в ПЗЗ по вопросам строительства и реконструкции объектов жилого, производственного и торгового назначения.
"Реже вносятся изменения в документацию под объекты социального назначения: образовательные, спортивные и прочие", — добавила председатель комитета.
Ю. Княжевская отметила, что наибольшее количество заявок поступает от собственников земельных участков в Новой Москве, что связано с ростом малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.
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