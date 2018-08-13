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Под Киевом отремонтируют 8-километровый участок трассы Обухов-Украинка-Триполье
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Под Киевом отремонтируют 8-километровый участок трассы Обухов-Украинка-Триполье 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Стало известно, что в четверг 9 августа Департамент регионального развития и ЖКХ Киевской областной госадминистрации заключил соглашение с победителем тендера на ремонт 8,1-киллометрового участка трассы Обухов-Украинка-Триполье начиная с нулевого километра. В качестве подрядчика было выбрано ООО «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ».
Стоимость тендера составляет 103 млн гривен (с НДС). Работы будут проведены в рамках текущего среднего ремонта автодороги. Крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию — 31 декабря 2019 года, передает ЦТС. Ранее сообщалось, что в Черкасской области тоже заключили соответствующий договор стоимостью 225 млн гривен на ремонт 10-километрового участка трассы M-12, а на строительство объездной дороги вокруг Тернополя выделено 400 млн гривен.
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