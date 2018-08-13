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Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в подмосковном Клину
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Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в подмосковном Клину 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Строительство дома, в котором большая часть квартир предназначена для переселенцев из аварийного жилья, завершено в городе Клин Московской области, говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.
"Площадь пятиэтажного жилого дома составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 80 квартир, 53 из которых предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья", — отмечается в пресс-релизе.
Ведомство подчеркнуло, что жилому дому выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов.
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