Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в подмосковном Клину

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Строительство дома, в котором большая часть квартир предназначена для переселенцев из аварийного жилья, завершено в городе Клин Московской области, говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

"Площадь пятиэтажного жилого дома составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 80 квартир, 53 из которых предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья", — отмечается в пресс-релизе.

Ведомство подчеркнуло, что жилому дому выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов.