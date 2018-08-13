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Бывшие подрядчики «Зенит-Арены» подали иски к властям Петербурга на 4,8 млрд рублей
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Бывшие подрядчики «Зенит-Арены» подали иски к властям Петербурга на 4,8 млрд рублей 

Rambler News Service 15 минут назад
Два бывших подрядчика стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к городскому комитету по строительству на 4,78 млрд рублей, свидетельствуют материалы суда. Причины подачи исков не указываются.
Согласно материалам суда, компания АО «Инжиниринговая корпорация „Трансстрой“» просит суд взыскать с комитета по строительству Санкт-Петербурга 2,14 млрд рублей, а компания ООО «Инжиниринговая корпорация „Трансстрой-СПБ“ — 2,63 млрд рублей.
»Инжтрансстрой-СПб», выступавший генподрядчиком «Зенит-Арены» с декабря 2008 года, объявил о расторжении контракта с администрацией Санкт-Петербурга в июле 2016 года. Новым генподрядчиком на строительство стадиона по результатам тендера была выбрана компания «Метрострой».
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