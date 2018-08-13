Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» подали иски на 4,7 млрд рублей к властям города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. / ТАСС /. Бывшие подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове — " Инжиниринговая корпорация Трансстрой " и " Инжтрансстрой — СПб" подали новые иски к комитету по строительству города на общую сумму 4,7 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда города и области.

По обоим искам дата заседания пока не назначена. Первый иск на сумму 2,6 млрд рублей подала «Инжиниринговая корпорация Трансстрой», второй на сумму 2,1 млрд рублей подала компания «Инжтрансстрой — СПб». Обе компании входят в холдинг «Трансстрой».

Как пояснил ТАСС источник в компании, иски касаются «финансовых затрат, которые фактически понес подрядчик при работах на стадионе, и которые не были компенсированы». В комитете по строительству ТАСС сообщили, что пока не получили исковых заявлений, и с чем конкретно они связаны, сообщить не могут.

Заказчик возведения стадиона — комитет по строительству — расторг контракт с бывшим подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб» (дочерняя компания «Трансстроя») в июле 2016 года из-за отставания от графика выполнения работ. В арбитраже Петербурга рассматривается несколько исков, связанных с разрывом контракта и компенсацией убытков.

Строительство завершила компания «Метрострой», общестроительные работы закончили в декабре 2016 года, а адаптацию арены под требования ФИФА были выполнены в июне 2017 года.