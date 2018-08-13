Опубликован альтернативный расчет среднерыночной ПСК за июнь

Ассоциация российских банков и исследовательская компания Frank Research Group представили данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита за июнь 2018 года. Отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. Так, в мае был опубликован отчет за I квартал текущего года, данные которого выступят ориентиром для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2018 года. С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть.

АРБ и Frank RG в рамках совместного проекта выпускают ежемесячный детальный отчет по ПСК с целью предоставления банкам дополнительной оперативной информации для принятия решений.

Автокредиты. В июне повысились ставки на подержанные автомобили на 0,4 процентного пункта и незначительно снизились ставки на новые автомобили — на 0,02 п. п. Разница между ставками по-прежнему остается большой, в июне она составила 7,1 п. п. (14,4% по новым автомобилям против 21,5% по подержанным). В структуре объема кредитования за месяц доля новых автомобилей выросла на 0,7 п. п. и составила 58,9%. Это на 3 п. п. выше, чем год назад, в июне 2017-го.

Кредитные карты. В июне в группе кредитных карт снизились ставки по всем лимитам кредитования. За год ставки на карты с лимитом до 30 тыс. рублей снизились с 29,9% до 19,4%, то есть на 10,5 п. п. Столь резкое снижение связано с распространением карт рассрочки, полагают авторы исследования. Но это снижение не привело к изменениям в распределении объемов кредитования: доля таких карт в течении всего года оставалась стабильной, меняясь от 9,2% до 10,5%; в июне она составила 9,8%.

Продуктовый виджет

POS-кредиты. За июнь в краткосрочных (до одного года) POS-кредитах повысились значения ПСК на суммы свыше 30 тыс. рублей, а кредиты до 30 тыс. рублей продолжили дешеветь. По сравнению с июнем прошлого года существенно сократилась разница между максимальной и минимальной ставками: ранее она составляла 5 п. п. (от 22,5% до 27,5%), а в июне 2018 года — 1,6 п. п. (от 19% до 20,6%).

В группе долгосрочных кредитов все ставки за месяц снизились на величину от 0,2 до 0,4 п. п. В целом за год они уменьшились на 5—6 п. п.

Кредиты наличными. Ставки по кредитам наличными изменились разнонаправленно в зависимости и от срока, и от суммы. Повысились ставки по кредитам на срок до года в сумме до 30 тыс. рублей и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, по кредитам на сроки свыше года — только для сумм до 30 тыс. рублей. По всем остальным комбинациям ставки снизились. По сравнению с июнем прошлого года ставки уменьшились незначительно — на 1—2,5 п. п.

«По итогам июня отметим, что наибольшее снижение ПСК произошло в кредитных картах с лимитом до 30 тыс. рублей (минус 0,9 п. п. за месяц). Самым дешевым по-прежнему остается кредит наличными до одного года на сумму более 300 тыс. рублей, а самым дорогим — кредит наличными до одного года, но на сумму до 30 тыс. рублей (29,9%)», — комментируют авторы исследования.

На текущий момент в исследовании участвуют 22 банка, из них 20 представляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчет среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.