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В Сызрани многодетный офицер вне очереди получил от Минобороны около 10 млн рублей на покупку жилья
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В Сызрани многодетный офицер вне очереди получил от Минобороны около 10 млн рублей на покупку жилья 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное вручение субсидии на приобретение крыши над головой прошло в актовом зале Сызранского филиала Военно-воздушной академии Министерства обороны РФ.
В Самарской области на базе Сызранского филиала Военно-воздушной академии Министерства обороны РФ состоялось торжественное вручение майору субсидии на приобретение (строительство) постоянного жилья на сумму более 9,6 миллионов рублей.
Торжественная церемония прошла в актовом зале учебного заведения. Свидетельство о предоставлении субсидии майору вручил начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.
«На сегодняшний день семьям военнослужащих в регионе перечислено 2 миллиарда рублей, — сказал Игорь Самсонов. — Всего в регионе с 2014 года таким способом обеспечены 347 семей военнослужащих. Майор является отцом трёх детей, поэтому субсидию получил вне очереди».
Согласно Федеральному Закону «О статусе военнослужащих», военнослужащие, имеющие трёх и более детей, имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.
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