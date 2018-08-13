В Сызрани многодетный офицер вне очереди получил от Минобороны около 10 млн рублей на покупку жилья

Торжественное вручение субсидии на приобретение крыши над головой прошло в актовом зале Сызранского филиала Военно-воздушной академии Министерства обороны РФ

В Самарской области на базе Сызранского филиала Военно-воздушной академии Министерства обороны РФ состоялось торжественное вручение майору субсидии на приобретение (строительство) постоянного жилья на сумму более 9,6 миллионов рублей.

Торжественная церемония прошла в актовом зале учебного заведения. Свидетельство о предоставлении субсидии майору вручил начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

«На сегодняшний день семьям военнослужащих в регионе перечислено 2 миллиарда рублей, — сказал Игорь Самсонов. — Всего в регионе с 2014 года таким способом обеспечены 347 семей военнослужащих. Майор является отцом трёх детей, поэтому субсидию получил вне очереди».

Согласно Федеральному Закону «О статусе военнослужащих», военнослужащие, имеющие трёх и более детей, имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.