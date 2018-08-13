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Более 3 тыс. молодых семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий с 2007 г.
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Более 3 тыс. молодых семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий с 2007 г. 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Более 3 тыс. молодых семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий за 12 лет в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«За 12 лет реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» свои жилищные условия улучшили 3 тыс. 422 молодые семьи. В текущем году мы вручили свидетельства на улучшение жилищных условий 431 молодой семье из Московской области, из них 143 семьи на сегодняшний день уже реализовали свои свидетельства и приобрели жилые помещения, в том числе с учетом средств ипотечных кредитов. В этом году в регионе господдержку в виде социальных выплат получили на 90 молодых семей больше, чем в 2017 г.», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, 23 молодые семьи-участницы программы получили дополнительные выплаты в связи с рождением в их семьях детей в 2018 г. Таким образом завершилась реализация мероприятий подпрограммы 2018 г.
«Общий объем выданных всем семьям средств в 2018 г. составил более 535 млн руб. из консолидированного бюджета региона, из которых более 322 млн руб. выделены бюджетом Московской области, 106 млн руб. направлено из бюджета федерального уровня и еще 107 млн руб. — муниципальными образованиями», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что в текущем году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» принимали участие семьи из 63 районов и городских округов Московской области.
«Лидерами среди муниципальных образований по количеству предоставленных жилищных субсидий молодым семьям являются Наро-Фоминский городской округ, в котором получили господдержку 54 молодые семьи, Рузский городской округ — 23 молодые семьи и городской округ Шатура — 17 семей», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе ведомства напомнили, что условия участия в подпрограмме позволяют претендовать на получение социальной выплаты молодым семьям без детей или имеющим одного ребенка и более, неполным семьям с одним и более детей, а также молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ. При этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и имеют одного или более ребенка, предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья, а молодым семьям, не имеющим детей — не менее 30%.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» реализуется в Московской области с 2007 г.
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