В Москве досрочно выдали годовую норму ипотеки 

За семь месяцев 2018 года в Москве выдано ипотеки на 1,55 триллиона рублей. Этот объем сопоставим с итогами 2016 года, когда в городе было выдано жилищных займов на 1,47 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора ДОМ.РФ (есть в распоряжении «Дома»).
В течение последних десяти месяцев (с октября 2017 года) ежемесячные темпы роста составляют 60 процентов и более к предыдущему году, отмечается в сообщении регулятора. С января по июль 2018-го в Москве выдано больше ипотеки, чем за весь 2016 год. Рекорд выдачи, который отмечался по итогам 2017 года (два триллиона рублей), по прогнозам ДОМ.РФ, будет побит к началу октября.
Рынок растет преимущественно за счет новых кредитов, доля рефинансирования постепенно снижается. Если в феврале 17 процентов всей выданной ипотеки составило рефинансирование, то уже к июлю показатель снизился до 12,7 процента.
По прогнозам ДОМ.РФ, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики, в 2018 году может быть предоставлено около 1,5 миллиона ипотечных кредитов на сумму более трех триллионов рублей. Это в 1,4 раза в количественном и 1,5 раза — в денежном выражении больше итогов 2017-го.
Ранее об ипотечном рекорде на московском рынке жилья сообщил и столичный Росреестр. По статистике федеральной службы, в июле 2018-го в городе было выдано 8693 ипотечных кредита, такой показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Относительно июля 2017-го рост составил 74,5 процента.