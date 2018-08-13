В Москве досрочно выдали годовую норму ипотеки

За семь месяцев 2018 года в Москве выдано ипотеки на 1,55 триллиона рублей. Этот объем сопоставим с итогами 2016 года, когда в городе было выдано жилищных займов на 1,47 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора ДОМ.РФ (есть в распоряжении «Дома»).

В течение последних десяти месяцев (с октября 2017 года) ежемесячные темпы роста составляют 60 процентов и более к предыдущему году, отмечается в сообщении регулятора. С января по июль 2018-го в Москве выдано больше ипотеки, чем за весь 2016 год. Рекорд выдачи, который отмечался по итогам 2017 года (два триллиона рублей), по прогнозам ДОМ.РФ, будет побит к началу октября.

Рынок растет преимущественно за счет новых кредитов, доля рефинансирования постепенно снижается. Если в феврале 17 процентов всей выданной ипотеки составило рефинансирование, то уже к июлю показатель снизился до 12,7 процента.

По прогнозам ДОМ.РФ, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики, в 2018 году может быть предоставлено около 1,5 миллиона ипотечных кредитов на сумму более трех триллионов рублей. Это в 1,4 раза в количественном и 1,5 раза — в денежном выражении больше итогов 2017-го.