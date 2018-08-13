Ещё
В Москве досрочно выдали годовую норму ипотеки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сенаторы придумали замену пенсиям
Сенаторы придумали замену пенсиям
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
68.00
77.10
77.58
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.05 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1067.32
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1414
–0.0292
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

В Москве досрочно выдали годовую норму ипотеки 

dom.lenta.ru 15 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
За семь месяцев 2018 года в Москве выдано ипотеки на 1,55 триллиона рублей. Этот объем сопоставим с итогами 2016 года, когда в городе было выдано жилищных займов на 1,47 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора ДОМ.РФ (есть в распоряжении «Дома»).
В течение последних десяти месяцев (с октября 2017 года) ежемесячные темпы роста составляют 60 процентов и более к предыдущему году, отмечается в сообщении регулятора. С января по июль 2018-го в Москве выдано больше ипотеки, чем за весь 2016 год. Рекорд выдачи, который отмечался по итогам 2017 года (два триллиона рублей), по прогнозам ДОМ.РФ, будет побит к началу октября.
Рынок растет преимущественно за счет новых кредитов, доля рефинансирования постепенно снижается. Если в феврале 17 процентов всей выданной ипотеки составило рефинансирование, то уже к июлю показатель снизился до 12,7 процента.
По прогнозам ДОМ.РФ, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики, в 2018 году может быть предоставлено около 1,5 миллиона ипотечных кредитов на сумму более трех триллионов рублей. Это в 1,4 раза в количественном и 1,5 раза — в денежном выражении больше итогов 2017-го.
Ранее об ипотечном рекорде на московском рынке жилья сообщил и столичный Росреестр. По статистике федеральной службы, в июле 2018-го в городе было выдано 8693 ипотечных кредита, такой показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Относительно июля 2017-го рост составил 74,5 процента.
dom.lenta.ru: последние новости
Пенсионерам решили запретить сделки с жильем В Москве резко выросли продажи квартир Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян могут лишить долларовых накоплений551
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов54
Рубль вернулся к росту53
Черная дыра: будут ли завтра пенсии482
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение