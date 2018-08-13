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Дом на Чернышевского, 2, новый владелец должен восстановить за 4 года
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Дом на Чернышевского, 2, новый владелец должен восстановить за 4 года 

Официальный сайт Администрации города Вологды 49 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Знаменитый дом купца Назарова по адресу Чернышевского, 2, продан инвестору. Конкурс состоялся 10 августа. Победитель приобрел двухэтажный памятник культуры регионального значения и прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м за 400 тысяч рублей.
Напомним, дом купца Назарова на данный момент находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому в соответствии с законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» на конкурс здание было выставлено за 1 рубль. Начальная стоимость прилегающего к нему земельного участка составляла порядка 236 тысяч рублей. Было подано три заявки, победителем стал участник, предложивший самую высокую цену — 400 тысяч рублей за дом с земельным участком.
«В Вологде это второй случай, когда мы продаем памятник культуры за 1 рубль. Впервые это было сделано в феврале 2018 года, когда был приватизирован дом на Гоголя, 96, также находившийся в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец здания на Чернышевского, 2, обязан восстановить его в первоначальном виде с учетом рекомендаций органов охраны памятников, и мы очень рады, что инвестор готов к такой работе. Это, безусловно, потребует от владельца солидных затрат, ведь дом по эскизному проекту реставрации должен быть передвинут на 7 метров от улицы Чернышевского. Но надеюсь, что в конечном итоге, мы увидим отреставрированный памятник, который станет украшением областной столицы», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Дом купца Назарова — это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале XX века. Здание известно трехарочным балконом, где среди элементов декора использовались штурвалы. Это пример традиционной для того времени застройки. В 2018 году инвестор обязан провести в здании комплекс противоаварийных ремонтных работ, затем разработать последующие этапы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и провести реставрацию. По договору, работы должны быть завершены до конца 2021 года.
Такая работа городскими властями будет продолжена. Сейчас готовятся документы для приватизации еще трех памятников культуры в центральной части города. Эти здания также находятся в неудовлетворительном состоянии и впоследствии будут выставлены на конкурс за 1 рубль.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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