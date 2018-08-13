В Башкирии с начала года к госсобственности отнесено 63 объекта незавершенного строительства на сумму 2,11 млрд рублей 

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
13 августа в правительстве РБ состоялось оперативное совещание, посвященное решению проблем обманутых дольщиков и объектам незавершенного строительства. 29 июня этого года утвержден актуализированный план-график («дорожная карта») по осуществлению мер, направленных на решение проблем, включенных в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в РБ.
— В настоящее время в «дорожной карте» отражена следующая информация: количество проблемных объектов — 33; количество жилых домов — 95; количество пострадавших граждан в реестре — 2014.
Мероприятия в плане-графике определены исходя из степени готовности объектов, наличия либо отсутствия инвестора, состоятельности существующего застройщика, наличия либо отсутствия банкротного производства, иных индивидуальных факторов, — рассказали в пресс-службе правительства Башкирии.
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