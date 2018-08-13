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Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12%
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Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12% 

Прайм 14 минут назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,85 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, говорится в отчете компании.
Выручка компании выросла на 10,3% и составила 88,251 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — на 5,5%, до 8,661 миллиарда рублей.
МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией является «Газпром энергохолдинг» (100%-ное дочернее общество «Газпрома»).
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