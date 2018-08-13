Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12%

Выручка компании выросла на 10,3% и составила 88,251 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — на 5,5%, до 8,661 миллиарда рублей.

МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией является «Газпром энергохолдинг» (100%-ное дочернее общество «Газпрома»).