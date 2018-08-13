Нижегородцы стали чаще брать кредиты

Нижегородцы стали охотнее брать кредиты. За год сумма займов, которые взяли жители региона у банков, выросла на 20%. По подсчётам банкиров, чаще всего деньги нижегородцам нужны на покупку жилья, машины, ремонт и учёбу.

Ставки сделали

За последние полгода жители Нижегородской области набрали кредитов на 537,3 млрд рублей — это на 20% больше, чем в предыдущем году.

Сумма выданных рядовым нижегородцам кредитов выросла на 11,2%. На 22,6% выросла сумма, выданная банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Расходы нижегородцев, по всей вероятности, подросли. Так, серьёзно увеличилась средняя сумма потребительского кредита. Если год назад она составляла 125 706 рублей, то за год выросла на треть, достигнув 166 651 рубля.

После финансового кризиса, прогремевшего пару лет назад, нижегородцы воспряли духом и снова перешли от сбережений к потреблению.

— Этим и объясняется рост кредитования, — комментирует специалист ИА «Финам» Ирина Вострякова. — Люди снова вспомнили о потребительских кредитах. Они не боятся брать деньги в долг на ремонт квартир, путешествия и учёбу.

При этом нижегородцы стали постепенно отказываться от мелких покупок в кредит, вроде очередного сотового телефона или стиральной машины. Теперь жители области подписывают кредитный договор в основном на покупку жилья. Так, за последние полгода количество взявших ипотеку выросло на рекордные 50%.

— За период с января по июнь 2018 года жители области взяли около 15 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма кредитов выросла на 68% — до 26 миллиардов рублей, — рассказали в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России

Банкиры связывают рост кредитования со снижением ставок на ипотеку, а также с областными программами поддержки ипотечного кредитования. Средняя ставка в регионе по ипотеке составляет 9,6%. Не исключено, что в скором будущем она станет ещё ниже.

Эту тенденцию подтверждают и в Волго-Вятском банке Сбербанка России . Так, количество ипотечных займов за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 54% — до 8,9 тысячи. Объём выдачи вырос на 77% — 13,9 млрд рублей. Из них на покупку готового жилья пришлось более 9,9 млрд рублей и 4 млрд рублей — на строящееся. Кроме снижения ставок по жилищным кредитам одной из причин роста ипотеки в банке называют повышение скорости оформления кредитов за счёт введения электронной регистрации сделок в Росреестре и появления специальных банковских онлайн-сервисов.

Колёса везения

Так же охотно нижегородцы берут в кредит автомобили. Размер автокредитов в среднем 642 тысячи рублей. Год назад этот показатель составлял 600 тысяч рублей. Таким образом, за год автокредиты в Нижегородской области выросли на 15%. А самые популярные автомобили, за которые нижегородцы готовы платить кредит, — отечественная «Лада» и иномарки «Хёндай Солярис», «Киа Рио» и «Фольксваген Поло».

Ещё одна весомая причина пойти в банк за кредитом — ремонт или учёба ребёнка.

Но всё-таки специалисты советуют не забывать пословицу «берёшь чужое — отдаёшь своё». Поэтому перед тем как взять кредит, специалисты советуют подумать: так ли он необходим? Соберите семейный совет, взвесьте все «за» и «против», оцените свои финансовые возможности. «Безопасным» считается, если ежемесячный платёж по кредиту не превышает 20-30% от заработка, и то если у заёмщика есть ещё какие-то накопления. При погашении кредита получите справку-подтверждение в банке. Это может избавить в будущем от конфликтных ситуаций и испорченной кредитной истории.

Судя по всему, не все нижегородцы придерживаются этих правил. Сейчас в регионе больше 16 тысяч заёмщиков относятся к потенциальным банкротам — их долг по кредиту свыше 500 тысяч рублей. А просрочка платежей превышает 90 дней.

Хотя большинство нижегородцев по-прежнему прибегают к кредиту лишь в исключительных случаях, стараясь побыстрее его выплатить.