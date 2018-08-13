Жители Хабаровского края получат ипотеку по рекордной ставке

Новая программа ипотечного кредитования для семей появилась в Хабаровском крае. Жители, у кого в этом году родился первенец, могут рассчитывать на кредит под 5,5 процента годовых. Остальную часть процентной ставки по ипотечному займу возьмет на себя правительство региона, которое из средств краевого бюджета возместит недополученные доходы финансовым учреждениям, выдающим кредит.

Скидка от базовой ставки может составить примерно 3,5-4 процента. «Программа разработана для поддержки семей, которые откладывают рождение детей из-за отсутствия жилплощади. Очень важный момент — возраст участников не ограничен. Главное, чтобы первый ребенок у них появился на свет после 1 января 2018 года», — отметили в министерстве строительства края.

Есть и другие условия для вступления в программу. Например, размер жилищного займа не должен превышать трех миллионов рублей, а максимальный срок кредита 30 лет. Помимо этого заемщик должен оплатить первоначальный взнос — 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья.