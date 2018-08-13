Ещё
Британия выделит сто миллионов фунтов на борьбу с бездомностью
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.47
+0.31 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1392
–0.0314
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Британия выделит сто миллионов фунтов на борьбу с бездомностью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости. Власти Великобритании намерены к 2027 году искоренить бездомность в стране и выделяют на эти цели дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении министерства жилищного строительства и местного самоуправления.
В рамках стратегии по борьбе с бездомностью, анонсированной в понедельник, власти намерены к 2022 году вдвое уменьшить количество людей, оставшихся без крова, путем предоставления им временного или социального жилья, а к 2027 году власти рассчитывают полностью искоренить данное явление в Соединенном Королевстве.
"Никто не должен оставаться на улице, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы помочь наиболее уязвимым в нашем обществе людям получить необходимую поддержку. Мы признаем, что это сложная задача, но мы должны решать фундаментальные проблемы и в конечном счете помогать людям изменить свою жизнь", — приводятся в сообщении слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Согласно исследованию университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, число бездомных в Великобритании к 2041 году может увеличиться более чем в два раза, достигнув 575 тысяч человек, если правительство не изменит политику в отношении доступного жилья и борьбы с бедностью.
Количество бездомных в Великобритании по данным на 2016 год составляло 236 тысяч человек. При этом число людей, живущих на улице, составляло 9,1 тысячи человек. Количество последних к 2041 году может возрасти до 40,1 тысячи, считают исследователи. Бездомными в докладе признаются те, у кого нет своего или арендованного жилья, те, кто живет в социальных приютах, ночлежках и временном жилье.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенаторы придумали замену пенсиям600
Россиян могут лишить долларовых накоплений616
Авиабилеты за границу подорожают13
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов76
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение