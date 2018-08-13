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Точка отсчета: подписан контракт на строительство детского сада в мкр Охмыльцево в Вологде
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Точка отсчета: подписан контракт на строительство детского сада в мкр Охмыльцево в Вологде 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня документ подписали строительная компания «Новотек», которая выиграла аукцион, и заказчик работ — Градостроительный центр Вологды. С этого дня у подрядчика будет 12 месяцев, чтобы построить и сдать объект. Детский сад на 350 мест должен быть возведен и сдан на ул. Возрождения к июлю 2019 года.
Напомним, в Вологде будет реализован типовой пензенский проект, который предусматривает возведение трехэтажного здания с бассейном и просторными группами. Воплощением займется местная строительная организация. На счету подрядчика несколько домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, построенных в районах области.
Стоимость строительных работ составит порядка 280 млн рублей, финансирование из федерального бюджета привлечено по поручению Губернатора области в рамках исполнения задач, поставленных Президентом РФ по обеспечению местами малышей от 2 месяцев до 2 лет. Оборудование групп современной мебелью и техникой, техническими средствами обучения и воспитания, будет осуществляться по отдельному контракту.
Напомним, в ближайшие годы в Вологде планируется возвести четыре новых дошкольных учреждения. Они появятся в тех районах, где вопрос обеспеченности местами стоит особенно остро.
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