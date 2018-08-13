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Льготную ипотеку одобрили только 123 омичам
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Льготную ипотеку одобрили только 123 омичам 

Омск Здесь 23 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Всего за шесть месяцев 2018 года жителям региона выдан 10 131 ипотечный заем почти на 16 млрд руб. По данным Центробанка за шесть месяцев 2018 года в Омской области выдан 10 131 ипотечный заем на общую сумму 15,8 млрд руб. при средней ставке в 9,45% годовых. Сумма займов выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2017 года выдано 6058 ипотечных займов на сумму 8,5 млрд руб. при средней ставке 11,49%.
Добавим, что в регионе действует так называемая льготная ипотека. На снижение процентной ставки на 3% из бюджета выделено 360 млн руб. Базовая ставка установлена в соответствии со стандартами АО «Дом.РФ» (ранее — Федеральное Агентство ипотечного жилищного кредитования). При снижении на 3% в Омской области по льготной программе она составит от 6% до 6,75% в зависимости от первоначального взноса и условий кредитования. В Прииртышье программу льготного ипотечного кредитования реализует Омская региональная ипотечная корпорация без участия банков.
Как сообщает Министерство экономики Омской области, по программе с начала года одобрено 123 заявки. Уже проведено ипотечных сделок на 49,6 млн руб.
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