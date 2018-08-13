Льготную ипотеку одобрили только 123 омичам

Всего за шесть месяцев 2018 года жителям региона выдан 10 131 ипотечный заем почти на 16 млрд руб. По данным Центробанка за шесть месяцев 2018 года в Омской области выдан 10 131 ипотечный заем на общую сумму 15,8 млрд руб. при средней ставке в 9,45% годовых. Сумма займов выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2017 года выдано 6058 ипотечных займов на сумму 8,5 млрд руб. при средней ставке 11,49%.

Добавим, что в регионе действует так называемая льготная ипотека. На снижение процентной ставки на 3% из бюджета выделено 360 млн руб. Базовая ставка установлена в соответствии со стандартами АО «Дом.РФ» (ранее — Федеральное Агентство ипотечного жилищного кредитования ). При снижении на 3% в Омской области по льготной программе она составит от 6% до 6,75% в зависимости от первоначального взноса и условий кредитования. В Прииртышье программу льготного ипотечного кредитования реализует Омская региональная ипотечная корпорация без участия банков.

Как сообщает Министерство экономики Омской области, по программе с начала года одобрено 123 заявки. Уже проведено ипотечных сделок на 49,6 млн руб.