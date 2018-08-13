Покупатели квартир в долгостроях получат компенсации на ипотечный кредит

Бюджет региона в течение двух лет будет компенсировать 5,5 процента ставки при покупке жилья в замороженных объектах строительства. В итоге скидка на одного человека может составить 360 тысяч рублей (в пределах 15 тысяч рублей ежемесячно). На эти цели в казне на 2018 год предусмотрено 70,5 миллиона рублей.

— Сегодня для защиты прав участников долевого строительства корректируется региональное законодательство, разрабатываются различные формы поддержки, принят закон о бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам, добросовестные застройщики получают преференции. В результате с 2014 года удалось завершить строительство 43 проблемных домов. И работа эта будет продолжена, — прокомментировал председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству областного парламента Юрий Корбаков.

В Волгоградском областном фонде жилья и ипотеки уже начался прием документов от дольщиков

В реестре числится 41 проблемное здание — это 3885 квартир. Но процесс действительно пошел. Ввели в эксплуатацию первую секцию многоэтажки в волгоградском комплексе «Дом на Бульваре». Ключи получили 93 человека. Сдача второго дома намечена на конец 2019 года. На этом участке строительство начали еще в 2012 году. Но дальше фундамента дело не пошло — вскрылось нецелевое использование средств дольщиков. Теперь на объект удалось привлечь нового подрядчика. По каждому зданию разработан индивидуальный план действий.

В администрации Волгоградской области рассказали о еще одном знаменитом долгострое: о ЖК «Атлант», который должны были заселить в 2012 году. Но 16-этажная шестисекционная высотка на 390 квартир два года простояла возведенная лишь на треть. В результате инвестиционного соглашения доделывать дом взялась другая компания. Инвесторов получается заинтересовать недостроями благодаря системе льгот. Два года назад в регионе приняли закон, дающий им право на компенсацию расходов на техническое присоединение к инженерным коммуникациям. В 2017 году достроили семь замороженных домов.