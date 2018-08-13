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«Полюс» откроет кредитную линию в Сбербанке на 65 млрд рублей
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«Полюс» откроет кредитную линию в Сбербанке на 65 млрд рублей 

Ведомости 38 минут назад
Золотодобывающая компания «Полюс» заключила соглашение об открытии кредитной линии в Сбербанке на 65 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Денежные средства будут направлены на рефинансирование действующей кредитной линии, срок действия которой истекает в 2019 г. Срок действия новой кредитной линии — до 2024 г.
«В 2014 г. «Полюс» использовал 33 млрд руб. в рамках действующей линии, впоследствии конвертировав эту задолженность в доллары США. Компания планирует выплатить основную сумму и обязательства в рамках кроссвалютных свопов в общем размере порядка $1 млрд в 2019 году», — уточняется в пресс-релизе.
«Полюс» является крупнейшей российской золотодобывающей компанией, разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер компании с долей 82,44% — PGIL. Бенефициаром структуры является сын Сулеймана Керимова Саид. В свободном обращении находится около 16,34%, остальное — казначейский пакет.
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