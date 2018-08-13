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Объём экспорта в Псковской области за первое полугодие составил 133 млн долларов
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Объём экспорта в Псковской области за первое полугодие составил 133 млн долларов 

Псковская губерния 28 минут назад
Объём экспорта в Псковской области за первое полугодие составил 132 млн 889 тыс. долларов, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в статистическом отчёте о внешнеэкономической деятельности региона. Это почти на 50 млн долларов больше, чем в первом полугодии 2017 года: за первые шесть месяцев прошлого года объём экспорта в Псковской области составил 83 млн 257 тыс. долларов. Объём импорта товаров, в свою очередь сократился: за первое полугодие 2018 года он составил 148 млн 474 тыс. долларов, а за аналогичный период прошлого года — 166 млн 207 тыс. долларов. Среди лидеров, куда поставляются на экспорт товары и услуги из Псковской области, стали Республика Беларусь (89 млн 963 тыс. долларов), Эстония (10 млн 839 тыс. долларов) и Латвия (8 млн 275 тыс. долларов). Основные партнёры Псковской области по импорту — Республика Беларусь (21 млн 522 тыс. долларов), Латвия (19 млн 419 тыс. долларов) и Китай (16 млн 687 тыс. рублей). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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