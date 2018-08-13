Объём экспорта в Псковской области за первое полугодие составил 133 млн долларов 

Псковская губерния: последние новости

214 млн рублей сэкономили в Пскове на госзакупках

Петербургская фирма подала заявку на реконструкцию зданий и церкви в Снетогорском монастыре

Чаще всего в Псковской области встречается зарплата в 13 тысяч рублей