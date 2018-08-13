Ещё
Банки сделают ипотеку доступнее
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
72.70
+1.37 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1396
–0.0309
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Банки сделают ипотеку доступнее 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Банкиры предлагают разработать и внедрить программы, которые помогут гражданам накопить на первоначальный взнос ипотеки. Эта инициатива заслуживает поддержки, но важно, чтобы она имела серьезную законодательную базу и были установлены правила, которые были бы понятны и людям, и банкам.
При этом необходимо проработать эту идею таким образом, чтобы условия договора не менялись на весь срок его действия. Таким образом у человека появляются гарантии и уверенность в том, что средства будут сохранены.
Надо сказать, что подобного рода программы существуют во многих странах, поэтому отечественные банкиры решили пойти по пути мирового опыта. Например, в Европе действуют так называемые строительно-сберегательные кассы. Суть заключается в том, что средства для приобретения жилья человек копит на специальном банковском счете, причем под заранее установленные проценты. При этом процент должен быть выше уровня инфляции на весь срок вклада. И после того, как сумма вклада будет равна половине стоимости жилья, человек может направить эти средства на приобретение квартиры или дома. А накопленные по этому вкладу проценты будут направлены на погашение процентов по ипотеке. Такого рода счета должны быть обязательно застрахованы, причем на всю сумму, а не только на 1,4 миллиона, как сейчас.
Необходимо законодательно прописать и то, на какие цели, кроме жилищных, могут быть направлены средства с такого счета. Надо понимать, что в жизни бывают различные форс-мажорные обстоятельства, которые требуют больших трат. И это тоже необходимо четко отразить в законодательстве, чтобы минимизировать возможные манипуляции.
Все идет к тому, что будет создан стандартизированный, целевой банковский продукт, который облегчит жизнь миллионам российских граждан, планирующих приобретать жилье по ипотеке. В идеале это должно выглядеть так: если человек накопил на квартиру 5 миллионов рублей, соответственно, он в этом случае может приобрести жилье стоимостью 10 миллионов рублей. Но проценты по ипотеке в этом случае будут начислены не на всю сумму ипотечного кредита, а на его остаток — 5 миллионов руб лей.
Но повторю, все детали должны быть тщательно проработаны с привлечением широкого круга экспертов во многих сферах.
Вечерняя Москва: последние новости
Поправки в закон о нотариате сделают регистрацию квартир бесплатной Московские специалисты заключили почти на 75 процентов больше ипотечных сделок, чем в 2017 году Людям старше 70 лет могут запретить продажу жилья без согласия собеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог204
Сенаторы придумали замену пенсиям829
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим57
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке44
Россиян могут лишить долларовых накоплений632
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение