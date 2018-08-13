Банки сделают ипотеку доступнее

Банкиры предлагают разработать и внедрить программы, которые помогут гражданам накопить на первоначальный взнос ипотеки. Эта инициатива заслуживает поддержки, но важно, чтобы она имела серьезную законодательную базу и были установлены правила, которые были бы понятны и людям, и банкам.

При этом необходимо проработать эту идею таким образом, чтобы условия договора не менялись на весь срок его действия. Таким образом у человека появляются гарантии и уверенность в том, что средства будут сохранены.

Надо сказать, что подобного рода программы существуют во многих странах, поэтому отечественные банкиры решили пойти по пути мирового опыта. Например, в Европе действуют так называемые строительно-сберегательные кассы. Суть заключается в том, что средства для приобретения жилья человек копит на специальном банковском счете, причем под заранее установленные проценты. При этом процент должен быть выше уровня инфляции на весь срок вклада. И после того, как сумма вклада будет равна половине стоимости жилья, человек может направить эти средства на приобретение квартиры или дома. А накопленные по этому вкладу проценты будут направлены на погашение процентов по ипотеке. Такого рода счета должны быть обязательно застрахованы, причем на всю сумму, а не только на 1,4 миллиона, как сейчас.

Необходимо законодательно прописать и то, на какие цели, кроме жилищных, могут быть направлены средства с такого счета. Надо понимать, что в жизни бывают различные форс-мажорные обстоятельства, которые требуют больших трат. И это тоже необходимо четко отразить в законодательстве, чтобы минимизировать возможные манипуляции.

Все идет к тому, что будет создан стандартизированный, целевой банковский продукт, который облегчит жизнь миллионам российских граждан, планирующих приобретать жилье по ипотеке. В идеале это должно выглядеть так: если человек накопил на квартиру 5 миллионов рублей, соответственно, он в этом случае может приобрести жилье стоимостью 10 миллионов рублей. Но проценты по ипотеке в этом случае будут начислены не на всю сумму ипотечного кредита, а на его остаток — 5 миллионов руб лей.

Но повторю, все детали должны быть тщательно проработаны с привлечением широкого круга экспертов во многих сферах.