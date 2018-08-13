Нацпроект «Жилье и городская среда» затронет около 7,5 тыс. городов и муниципалитетов

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Около 7,5 тыс. муниципалитетов и городов будут включены к 2024 году в программу по улучшению качества городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».

"Наша задача — в два раза улучшить качество городской среды к 2024 году. Мы хотим вовлечь по этой программе около 7,5 тыс. муниципалитетов и городов. И где-то около 200 тыс. объектов подлежат модернизации. Это огромная, серьезная работа", — сказал Мутко.

Вице-премьер добавил, что «около 1700 муниципалитетов, городов приняли участие в соответствующей программе по улучшению качества городской среды, около 23 тыс. инфраструктурных объектов уже реализовано».

Национальный проект «Жилье и городская среда» должен быть принят до 1 октября 2018 года, все показатели, заложенные в нем, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года, сообщил ранее глава Минстроя Владимир Якушев в рамках Московского урбанистического форума. Среди показателей, заложенных в национальном проекте, министр отметил введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно, увеличение доступности ипотеки вдвое, снижение ставки по кредитам как минимум до 8%, изменение индекса качества городской среды. К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий проекта по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды.

К этому же времени предлагается обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья — создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, уточнить параметры признания дома аварийным. К 2021 году соотношение расселяемого аварийного жилья к признаваемому аварийным должно стать сопоставимым или даже превышать его.