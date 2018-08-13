За полгода рязанцы оформили ипотечных кредитов на 10 млрд рублей

За полгода рязанцы оформили ипотечных кредитов на 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО.