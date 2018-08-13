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За полгода рязанцы оформили ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
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За полгода рязанцы оформили ипотечных кредитов на 10 млрд рублей 

АиФ Рязань 11 минут назад
Фото: АиФ Рязань
За полгода рязанцы оформили ипотечных кредитов на 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО.
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