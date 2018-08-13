Объем проблемного строительства в России превысил 13 млн кв. м

По данным ЕРЗ на 1 августа 2018 года объем проблемного строительства превысил 13 млн кв. м.

В первую очередь это остановленное жилищное строительство на более 9 млн кв. м. Только за последний год этот сегмент вырос на 42%.

Кроме того, в России насчитывается почти 4 млн кв. м жилья, строительство которого не остановлено, но застройщик находится в одной из активных процедур банкротства. Объем такого недостроя за год почти удвоился (+92%).

Количество проблемных домов год назад составляло 1,5 тыс., в начале года оценивалось в 2 тыс., а на 1 августа достигло около 2,6 тыс. В проблемных домах насчитывается 255 тыс. квартир, из которых, по экспертным оценкам, продано порядка 70%. Таким образом, число пострадавших семей достигает 179 тыс.