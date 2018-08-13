Рубль пережил чувствительное падение курса

Банк России установил новый официальный курс рубля. Теперь за доллар дают 68,2 руб. (было 66,9), за евро — 77,6 руб. (было 76,7), сообщает KONKURENT.RU

Доллар по 68 с лишним рублей не дает покоя и вынуждает экспертов задуматься о перспективах рубля, взвесив все факторы «за» и «против». Перекос чаши весов за ослабление отечественной валюты очевиден.

Так, сейчас идет адаптация рубля к введению второй волны санкций, которая накроет Россию конце ноябре и практически полностью перекроет импорт американских товаров в Россию на 12,5 млрд долларов. Второй момент — цены на нефть опустились до 4-месячного минимума и будут снижаться дальше. Третий — доля проблемных кредитов на балансе крупнейших российских банков (6,2 трлн руб.) вдвое выше официальной оценки, если рассчитывать ее по международным стандартам МСФО-9, вступающих в силу с 1 января 2019 г., что может привести к нешуточному банковскому кризису. Четвертый — иностранные инвесторы по оценке Bloomberg готовы вывести из российских ценных бумаг 60 — 70 млрд долларов в случае ухудшения отношений России и США. Пятый — на рынке ситуация близка к панике, которая затронула даже обычных людей, хранящих деньги под подушкой (по данным ЦБ, 44% опрошенных верят в укрепление доллара и только 6% в укрепление рубля). Шестой — обещание Минфина потратить на скупку валюты в течение 3 лет более 8,5 (!) трлн руб.

За укрепление рубля эксперты нашли только один положительный момент — ЦБ на неделю остановило покупку валюты для Минфина.