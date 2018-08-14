СПЧ обсудит, как сделать жильё доступнее

«В последние несколько лет совет высказывал рекомендации по проблемам развития фонда доступного наёмного жилья в целях жилищного обеспечения, прежде всего, социально незащищенных категорий населения, незаконности практики массового снятия очередников в Москве с жилищного учёта, механизмам расселения бывших ведомственных общежитий и других, однако проблемы остаются нерешёнными», — сообщили в пресс-службе СПЧ.