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СПЧ обсудит, как сделать жильё доступнее
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СПЧ обсудит, как сделать жильё доступнее 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Проблемы доступности жилья для россиян станут темой специального заседания, на которое 14 августа соберётся Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«В последние несколько лет совет высказывал рекомендации по проблемам развития фонда доступного наёмного жилья в целях жилищного обеспечения, прежде всего, социально незащищенных категорий населения, незаконности практики массового снятия очередников в Москве с жилищного учёта, механизмам расселения бывших ведомственных общежитий и других, однако проблемы остаются нерешёнными», — сообщили в пресс-службе СПЧ.
К участию в заседании приглашены председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Галина Хованская и член Комитета по социальной политике Совета Федерации Валентина Петренко.
В СПЧ напомнили, что с января по май прошло четыре ведомственных совещания группы правозащитников и Минстроя, в результате которых подготовлены предложения о формировании в России фонда доступного жилья, а также по обеспечению реализации жилищных прав очередников, инвалидов, многодетных семей, лиц из числа детей-сирот и жителей бывших ведомственных общежитий.
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