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Москвичи заинтересовались арендой рекордно дорогого жилья
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Москвичи заинтересовались арендой рекордно дорогого жилья 

dom.lenta.ru 29 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
На рынке аренды элитного жилья в Москве зафиксирован скачок спроса. За период с января по июль 2018-го риелторам поступило на 27 процентов больше запросов, чем по итогам аналогичного периода годом ранее. Об этом говорится в материалах компании Savills (есть в распоряжении «Дома»).
Средний бюджет спроса составил 250 тысяч рублей за объект в месяц, это рекордно высокий за всю историю наблюдений показатель. При этом максимальный выбор элитных квартир в аренду представлен в бюджетном диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, отмечают в Savills. На долю этой ценовой категории приходится 37 процентов всего элитного предложения.
Наибольший объем предложения высокобюджетного жилья в аренду представлен в районе Арбата и Кропоткинской (22 процента), Тверской улицы и окрестностей Кремля (17 процентов), Ленинского и Ленинградского проспектов (9 и 8 процентов соответственно), а также в районе Лубянки и Китай-города (семь процентов).
Максимальные арендные ставки в сегменте, по статистике компании, отмечаются в районе Арбата и Кропоткинской (в среднем, 400 тысяч рублей за объект в месяц), Краснопресненской (345 тысяч за объект в месяц), Тверской (324 тысячи за объект в месяц).
В июне 2018-го аналитики компании Blackwood сообщали о том, что средняя запрашиваемая ставка аренды элитной квартиры в Москве с начала года снизилась в рублях на 10,5 процента, до уровня в 362,3 тысячи рублей в месяц. В долларовом выражении снижение составило 9 процентов — до 6,3 тысячи долларов. Средний бюджет сделки в компании за первые пять месяцев года сократился на 8,5 процента, до 157,3 тысячи рублей в месяц.
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