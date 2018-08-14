Ещё
Число россиян с пятью и более кредитами растет третий год
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
68.00
77.53
77.75
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.81
+0.10 Золото
1192.81
+0.01 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1397
–0.0295
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Число россиян с пятью и более кредитами растет третий год 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Доля российских заемщиков с пятью и более действующими кредитами по итогам первого полугодия увеличилась до рекордного уровня в 5,62% от общего числа заемщиков, увеличение наблюдается уже третий год, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным БКИ, по итогам первого полугодия текущего года доля заемщиков с пятью и более кредитами увеличилась до рекордного уровня в 5,62%. Рост данного показателя наблюдается с июля 2016 года, когда доля заемщиков с пятью и более кредитами находилась на уровне 4,64%. До этого момента показатель достиг наибольшего уровня в декабре 2014 года — 5,2%.
В целом эксперты отмечают, что доля заемщиков, имеющих только один активный кредитный договор, постепенно снижается, уступая место мультикредитной модели поведения. Так, по состоянию на январь 2011 года, доля граждан, имеющих один действующий кредит, составляла 73%, в настоящее время этот показатель снизился на 20 процентных пунктов и в июне 2018 года зафиксировался на уровне 53%.
Аналитики указали, что количество кредитов имеет две критичные точки: 3 кредита и 5 кредитов. Если количество необеспеченных кредитов у клиента не превышает трёх, то качество кредитов у такого клиента абсолютно нормальное. При 4-5 необеспеченных кредитах риск невозврата возрастает примерно на 15-25%, а при количестве необеспеченных кредитов более 5 (6 и более) риск дополнительно возрастает ещё примерно на треть.
Гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин напомнил, что количество кредитов на одного человека, в принципе, ничем не ограничено, кроме платежеспособности заемщика и кредитной политики банка. «В нашей практике известны беспрецедентные случаи, когда общее количество контрактов на одного человека составляло более пятисот единиц, а одновременно такой заемщик обслуживал порядка тридцати активных кредитных договоров», — заключил он.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ротшильд предсказал конец существующего мира13
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ39
В России появится новый налог448
Сенаторы придумали замену пенсиям912
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим99
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение