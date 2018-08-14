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Фонд оплаты труда Чукотки увеличен на два миллиарда рублей
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Фонд оплаты труда Чукотки увеличен на два миллиарда рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Чукотки за три года увеличило фонд оплаты труда для работников бюджетной сферы два миллиарда рублей, сообщил ТАСС глава региона Роман Копин.
По его словам, фонд вырос с 6,7 до 8,7 миллиардов. «В этом году зарплату бюджетникам надо повышать, на эти статьи расходов в региональном бюджете добавлено свыше 500 миллионов рублей», — отметил он.
По данным агентства, средний показатель заработной платы в регионе составляет 85 тысяч рублей. Высокие цифры дают сферы финансовой и горнодобывающей промышленности, добавил Копин. Он подчеркнул, что для местной власти это ориентир для выполнения целевых указов президента по приведению уровня зарплат в регионе к среднему знаменателю по экономике.
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