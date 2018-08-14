Фонд оплаты труда Чукотки увеличен на два миллиарда рублей

Правительство Чукотки за три года увеличило фонд оплаты труда для работников бюджетной сферы два миллиарда рублей, сообщил ТАСС глава региона Роман Копин

По его словам, фонд вырос с 6,7 до 8,7 миллиардов. «В этом году зарплату бюджетникам надо повышать, на эти статьи расходов в региональном бюджете добавлено свыше 500 миллионов рублей», — отметил он.

По данным агентства, средний показатель заработной платы в регионе составляет 85 тысяч рублей. Высокие цифры дают сферы финансовой и горнодобывающей промышленности, добавил Копин. Он подчеркнул, что для местной власти это ориентир для выполнения целевых указов президента по приведению уровня зарплат в регионе к среднему знаменателю по экономике.