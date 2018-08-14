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Власти Чукотки за три года увеличили фонд оплаты труда в регионе на 2 млрд рублей
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Власти Чукотки за три года увеличили фонд оплаты труда в регионе на 2 млрд рублей 

Дальний Восток 16 минут назад
Фото: Дальний Восток
Правительство Чукотки за три года увеличило фонд оплаты труда для работников бюджетной сферы на 2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава региона Роман Копин.
«За последние три года мы увеличили фонд оплаты труда на 2 млрд — с 6,7 до 8,7 млрд В этом году зарплату бюджетникам надо повышать, на эти статьи расходов в региональном бюджете добавлено свыше 500 млн рублей», — сказал Копин.
Сейчас на Чукотке средний показатель заработной платы составляет 85 тыс. рублей с учетом всех отраслей и специальностей. В регионе представлены высокооплачиваемые сферы, которые дают высокие цифры — финансовая, горнодобывающая промышленность. Однако, по словам Копина, ориентиром для местных властей являются указы президента РФ Владимира Путина по доведению зарплат бюджетникам до среднего уровня по региону.
«Нам нужно работать для того, чтобы развивалась экономика: будет больше работающих высокооплачиваемых специалистов, для нас целевой индикатор будет выше. Соответственно будет больше доходов для повышения зарплат», — добавил губернатор.
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