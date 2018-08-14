В Башкирии предприятия и организации задолжали работникам более 530 млн рублей

В Башкирии 116 предприятий и организаций имеют долг по оплате труда перед 11,5 тысячами работников. Сумма задолженности составляет более 530 млн рублей, сообщает Гострудинспекция по РБ.

В основном просроченная задолженность приходится на Уфу — 292 млн рублей, Стерлитамак — 54 млн, Ишимбай — 30 млн, Октябрьский — 15 млн рублей. Из 116 работодателей наибольшие суммы долга приходятся на организации, находящиеся в различных стадиях банкротства — 76% от общей суммы долга. По каждому факту невыплаты вознаграждения за труд проведены проверки, в отношении виновных лиц вынесено 483 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 8 млн рублей, в следственные органы направлено 12 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании руководителей.

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