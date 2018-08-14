Ещё
В Новосибирске нашли двухуровневый пентхаус по цене «трёшки»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
67.98
77.53
77.60
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.92
+0.15 Золото
1195.21
–0.05 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1409
–0.0283
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

В Новосибирске нашли двухуровневый пентхаус по цене «трёшки» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Аналитики портала N1.RU составили рейтинг двухуровневых квартир в обычных многоэтажках Новосибирска — в числе выставленных на продажу объектов оказался пентхаус на Первомайке, который продаётся по цене «трёшки».
Пятикомнатная двухуровневая квартира площадью 117 квадратных метров появилась в продаже в конце июля. Пентхаус располагается в 10-этажном панельном доме на улице Героев Революции.
«Объект продается под самоотделку, его цена — 4,8 миллиона рублей. Эта стоимость соответствует средней цене по городу на трёхкомнатные квартиры. В частности, в июле она составила 4,66 миллиона рублей», — отмечают авторы исследования.
По словам аналитиков, пентхаус на Первомайке — не единственная двухуровневая квартира в обычной многоэтажке, которая сейчас выставлена на продажу. Например, недалеко от станции метро «Студенческая» есть двухуровневая квартира, которая занимает первый и цокольный этажи панельного 6-этажного дома. В цоколе — сауна с большой комнатой отдыха, глубоким бассейном (1,5 х 2,5 метра) и душевой кабиной, а из лоджии есть вход в погреб, говорится в описании этой квартиры. Общая площадь объекта — 140 квадратов, цена — 6,1 миллиона рублей.
Ещё одна выставленная на продажу небольшая двухуровневая квартира находится в районе городского аэропорта в кирпичном 6-этажном доме. Общая площадь этого объекта — 77 квадратных метров, цена — 5,4 миллиона рублей.
Также сейчас в продаже двухуровневые квартиры на улице Демакова в Академгородке за 10,6 миллиона рублей, на улице Выборной в Октябрьском районе за 7,5 миллиона рублей, на улице Вертковской в Ленинском районе за 5,7 миллиона рублей, на Максима Горького в центре города за 4 миллиона рублей, на улице Боровая Партия в посёлке Геологов почти за 6,3 миллиона рублей.
«По подсчётам аналитиков, средняя цена двухуровневой квартиры сейчас составляет 9,4 миллиона рублей. За год она не изменилась», отмечают в пресс-службе портала N1.RU.
ngs.ru: последние новости
На месте четырёх домов на Столетова построят две 18-этажки «С синей башкой и борзая»: сибирячка требовала от бывшего начальника зарплату, но получила угрозы Травников разрешил чиновникам ездить в купе бизнес-класса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ротшильд предсказал конец существующего мира129
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году49
В России появится новый налог469
Россияне «закредитовались» по полной19
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ57
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение