В Новосибирске нашли двухуровневый пентхаус по цене «трёшки»

Аналитики портала N1.RU составили рейтинг двухуровневых квартир в обычных многоэтажках Новосибирска — в числе выставленных на продажу объектов оказался пентхаус на Первомайке, который продаётся по цене «трёшки».

Пятикомнатная двухуровневая квартира площадью 117 квадратных метров появилась в продаже в конце июля. Пентхаус располагается в 10-этажном панельном доме на улице Героев Революции.

«Объект продается под самоотделку, его цена — 4,8 миллиона рублей. Эта стоимость соответствует средней цене по городу на трёхкомнатные квартиры. В частности, в июле она составила 4,66 миллиона рублей», — отмечают авторы исследования.

По словам аналитиков, пентхаус на Первомайке — не единственная двухуровневая квартира в обычной многоэтажке, которая сейчас выставлена на продажу. Например, недалеко от станции метро «Студенческая» есть двухуровневая квартира, которая занимает первый и цокольный этажи панельного 6-этажного дома. В цоколе — сауна с большой комнатой отдыха, глубоким бассейном (1,5 х 2,5 метра) и душевой кабиной, а из лоджии есть вход в погреб, говорится в описании этой квартиры. Общая площадь объекта — 140 квадратов, цена — 6,1 миллиона рублей.

Ещё одна выставленная на продажу небольшая двухуровневая квартира находится в районе городского аэропорта в кирпичном 6-этажном доме. Общая площадь этого объекта — 77 квадратных метров, цена — 5,4 миллиона рублей.

Также сейчас в продаже двухуровневые квартиры на улице Демакова в Академгородке за 10,6 миллиона рублей, на улице Выборной в Октябрьском районе за 7,5 миллиона рублей, на улице Вертковской в Ленинском районе за 5,7 миллиона рублей, на Максима Горького в центре города за 4 миллиона рублей, на улице Боровая Партия в посёлке Геологов почти за 6,3 миллиона рублей.

«По подсчётам аналитиков, средняя цена двухуровневой квартиры сейчас составляет 9,4 миллиона рублей. За год она не изменилась», отмечают в пресс-службе портала N1.RU.