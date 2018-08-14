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Казначейству могут доверить управление резервами фонда соцстрахования
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Казначейству могут доверить управление резервами фонда соцстрахования 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минфин России предложил передать Федеральному казначейству право управлять резервами средств Фонда социального страхования (ФСС). Минфин рассчитывает с помощью казначейства увеличить доход от временного размещения средств фонда на 60-80%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному Минфином на портале правовой информации.
Сейчас средства размещаются фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях и 100% доходов от размещения зачисляются в его же бюджет. Вышеуказанная функция не свойственна фонду, отмечает Минфин, что в свою очередь приводит к недополучению фондом доходов от размещения средств. Казначейство напротив давно занимается управлением временно свободными средствами с использованием различных финансовых инструментов — размещение на депозитах, проведение операций «репо» и так далее. Минфин предлагает также изменить схему распределения доходов и сделать ее аналогичной распределению доходов от размещения временно свободных средств бюджета — 85% будет распределяться в бюджет фонда, а 15% — в федеральный бюджет.
По предварительной оценке среднегодовой объем резервов ФСС будет планомерно сокращаться и составит в 2019 году 162,6 млрд рублей, в 2020 году — 162,2 млрд рублей, в 2021 году — 144,8 млрд рублей. По оценке самого ФСС, доход от размещения резерва средств составит: в 2019 году — 5,2 млрд рублей, в 2020 году — 4,3 млрд рублей, в 2021 году — 5,5 млрд рублей. При переходе на новую схему размещения Минфин прогнозирует увеличение дохода на 60-80%.
При среднегодовой доходности от размещения средств казначейством в размере 6-7% годовых доход в 2019-2020 годах может достигнуть 10 млрд рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. Таким образом, ФСС получит до 8,5 млрд рублей, а федеральный бюджет — до 1,5 млрд рублей. В 2021 году, по прогнозам Минфина, доход может составить до 9 млрд рублей. Тогда бюджет фонда получит до 7,65 млрд рублей, а федеральный бюджет — до 1,35 млрд рублей.
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