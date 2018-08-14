Кто хочет запретить пенсионерам продавать квартиры

Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил запретить пожилым россиянам продажу и обмен, а также передачу в дар квартир. Все эти действия с недвижимостью пенсионеры смогут совершать только при наличии разрешения от сотрудников государственных структур. Цель инициативы — защитить людей в возрасте от квартирных мошенников. Но у медали, как обычно, есть другая сторона.
Сидите дома
Один из авторов идеи — представитель фракции «Демократическая правовая Россия» адвокат Людмила Айвар. На сайте фракции отмечается, что на сотрудников государственных служб предлагается возложить проверку законности непосредственно проведения сделки. Кроме того, они будут проверять, поступили ли деньги на расчетный счет проваца-пенсионера, и есть ли у него жилье, в котором он может зарегистрироваться после продажи. При этом служащие будут нести личную ответственность за свою работу и, следовательно, не смогут злоупотреблять служебными полномочиями.
Действие закона, инициированного в Мосгордуме, предполагается распространить на людей, которым исполнилось 70 лет.
«Сейчас в сфере жилья наблюдается очень много мошенничества в отношении пожилых людей, которые в силу семейных обстоятельств остаются одни, — заявила Людмила Айвар одному из столичных изданий. — Некоторые из них не в состоянии уловить тонкий момент обмана, который используют мошенники».
По словам эксперта, реализовать предложение можно, взяв за образец процедуру отчуждения квартиры, в которой живет ребенок.
«Когда продается такое жилье, родители обязаны получить в органах опеки и попечительства соответствующее согласие на продажу, причем с учетом обязательного приобретения ребенку другой квартиры, в которой у него будет доля. Думаю, что можно реализовать похожий механизм, когда независимые сотрудники государственного органа будут проверять законность проведения сделки, поступления на счет денежных средств, наличия у старика жилья — места, где он будет прописан после того, как реализует эту квартиру, и так далее», — пояснила Айвар.
Одинокий пенсионер — стандартная цель квартирных мошенников. Таких часто спаивают, увозят в деревни, травят лекарствами, морят голодом и просто убивают из-за жилья. И, в отличие от психически больных граждан, которые тоже считаются социально незащищенными и фактически не могут заключать сделки с недвижимостью, старикам подписывать договоры никто не мешает. Этим и пользуются аферисты.
Отберут последнее
Самым громким пенсионно-квартирным процессом последних лет стало разбирательство вокруг подмосковной банды черных риелторов, которую возглавляла… сиделка. Людмила Фадеева, долго ухаживавшая за пенсионерами, создала организованную преступную группу в 2012 году: у нее не было проблем ни с поиском, ни с убеждением жертв — разговаривать со стариками она умела. В дальнейшем к банде присоединились другие члены, в том числе врач-психиатр Георгий Месхия и нотариус Елена Блинова.
В период с апреля 2012-го по февраль 2014 года обвиняемые совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе мошенническим путем завладели несколькими квартирами, расположенными в Москве и области. Все жилье принадлежало одиноким и престарелым гражданам. Для отчуждения недвижимости использовались поддельные паспорта и другие документы. Преступники совершили как минимум одно убийство: отравили нейролептиками пожилую владелицу квартиры в центре столицы. Одной из их жертв стала Вера Цаплина — дочь великого скульптора Дмитрия Цаплина: члены банды обманным путем проникли в ее квартиру на Тверской улице и путем угроз вынудили подписать документы на отчуждение жилья.
В итоге бандитов поймали и судили, приговорив Фадееву к 16 годам лишения свободы, Месхию — к 4,5 годам тюрьмы. Остальные члены банды получили от 5,5 года до 18 лет тюремного заключения. Квартиры вернули законным владельцам, что, в общем-то, редкость — обычно их отбирают, тут же перепродают, и потому восстановить справедливость удается с трудом.
Приватизировать жилье в России разрешили без малого три десятка лет назад, тогда же активизировались квартирные аферисты. Почему о необходимости дополнительно защищать пенсионеров от мошенников заговорили только сейчас? Возможно, о проблеме вспомнили из-за активного развития схем с отчуждением недвижимости у должников микрофинансовых организаций (МФО). Старики попадают в сети МФО, получая отказы в банках — пожилым кредиты почти не дают. А дальше — огромные проценты, стремительно растущий долг и жилье, которое «случайно» оказывается переданным в собственность МФО.
Так, например, лишилась недвижимости 72-летняя пенсионерка из Барнаула. Глава МФО убедил ее подписать договор купли-продажи квартиры — якобы это была необходимая формальность, без которой организация не могла выдать займ. Допустив одну просрочку, женщина стала искать деньги на погашение задолженности, а спустя некоторое время получила квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой владельцем квартиры числился уже другой человек.
Примерно также отобрали жилье у ветерана двух войн из Краснодарского края и многих других.
«Более четверти россиян лишатся прав»
«Собственник вправе по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом. Однако предложенные законоположения будут ставить реализацию этого права в зависимость от того, как на ту или иную сделку посмотрят органы опеки, причем лишь по такому критерию, как достижение определенного возраста», — отмечает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.
Эксперты в целом не в восторге от инициативы законодателей, хоть и признают: мошенников на рынке недвижимости действительно много, и пожилым людям тяжело от них уберечься.
«Участие органов опеки в сделках с недвижимостью, собственниками которых являются люди от 65 лет, на мой взгляд, действительно необходимо, — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE. — Это в итоге позволит снизить уровень мошенничества. Полагаю, что на получение справки не уйдет более двух-трех дней, зато органы опеки ограничат сделки, когда пожилой продавец потенциально может лишиться всего. К примеру, они могут проверить, с кем в дальнйшем будет проживать собственник, не останется ли он на улице, есть ли у него другое место для получения прописки… К тому же практика показала, что органы опеки регулярно предотвращают мошеннические сделки при наличии несовершеннолетних участников».
Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm, подчеркивает: инициатива полезна не только для продавцамов, но и для покупателей.
«Для покупателей будет повышение гарантий — сделки с пенсионерами традиционно считаются в какой-то мере рискованными, — поясняет он. — Если заранее не получить справку о том, что продавец является вменяемым, то потом сделка может быть признана недействительной. Участие органов опеки могло бы решить и эту проблему».
И все же большинство юристов задуманным недовольны: внесенные предложения не защитят людей от мошенников, а лишь добавят работы судам по оспариванию как возрастных ограничительных мер, так и самих сделок купли-продажи, уверен Игорь Шестаков, ведущий эксперт компании «ФинЭкспертиза».
«Сегодня признать неправоспособным человека может только суд, а завтра неправоспособными могут стать более четверти россиян, — предупреждает он. — Следует также отметить, что на фоне текущей пенсионной реформы возникает своего рода парадокс. Скажем, до 65 лет человек работает, находится в здравом уме и твердой памяти. А ровно в 65 лет его признают ограниченно правоспособным, лишая возможности распоряжаться собственностью, но при этом человек может продолжать работать и приобретать ту же самую недвижимость без ограничений».
Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой», указывает: органы опеки уже сегодня могут начать борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся пенсионеры.
«Сейчас через многофункциональный центр можно наложить запрет на любые сделки с недвижимостью без согласия владельца, — рассказывает она. — Возможно, стоило бы рекомендовать органам опеки доводить эту информацию до одиноких владельцев квартир, это как минимум сократило бы число случаев с подделкой документов — таких, как доверенности».
Подход к каждому пенсионеру должен быть индивидуальным, уверена Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet. По ее словам, очень многие люди в возрасте 70 лет еще работают, ведут активный образ жизни и следят за своим здоровьем. «Сомнительно, что им понравится такая опека», — указывает эксперт.
«Вопрос лишь в том, чтобы такая инициатива не стала пустой формальностью или ненужным препятствием в реализации пожилыми собственниками их гражданских и жилищных прав, — говорит Светлана Краснова, руководитель юридической службы "ИНКОМ-Недвижимость". — Важно выработать четкий алгоритм работы, установить жесткие минимальные сроки рассмотрения заявок граждан. С пожилым гражданином, намеревающимся продать или подарить свою недвижимость, должен побеседовать профессиональный психолог, причем именно с глазу на глаз, чтобы выяснить мотив совершения сделки и все обстоятельства, предшествовавшие этому решению».
Татьяна Терещенко, руководитель аналитического направления адвокатского бюро «Прайм Эдвайс», куда более категорична: согласие органа опеки и попечительства на совершение сделок с жилой недвижимостью является прямым административным вмешательством в имущественные отношения, уверена она.
«Установить необходимость согласия органа опеки и попечительства с момента достижения возраста 65-70 лет равносильно молчаливому предположению о том, что в люди в этом возрасте не в состоянии отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. То есть автоматически становятся недееспособными. Однако это прямо противоречит закону и конституционным гарантиям».
«Если бы речь шла только о сделках с людьми, не являющимися родственниками (или хотя бы ближайшими родственниками), то в обязательном получении согласия органов опеки была бы логика, — считает Оксана Иванова, руководитель департамента городской недвижимости компании "НДВ-Супермаркет недвижимости". — Но все равно не для лиц 65-ти или 70 лет — от 80-ти еще может быть, но не раньше».
Столько, правда, не живут: средняя продолжительность жизни в России сейчас не превышает 74 лет.