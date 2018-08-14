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В Башкирии поступило 248,5 млрд рублей налогов с начала года
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В Башкирии поступило 248,5 млрд рублей налогов с начала года 

ГОРОБЗОР.РУ 44 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В январе-июле текущего года на территории Башкирии поступило около 248,5 млрд рублей налогов и других обязательных платежей. Как сообщает УФНС по РБ, в сравнении с учетным периодом прошлого года поступления выросли на 36,1% (около 65,9 млрд рублей).
Основной объем средств пришелся на налог на добычу полезных ископаемых — около 80,4 млн рублей (32,4%). Налог на прибыль организаций составил пятую часть от общих поступлений в бюджет — около 54,4 млрд рублей. НДС и акцизы принесли 26,2 млрд и 37,9 млрд рублей (10,5% и 15,2%) соответственно. Доля подоходного налога составила 11,9% или 29,6 млрд рублей.
— Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование в Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами, в январе — июле 2018 года составили 59 362 млн рублей, с ростом на 4 961 млн рублей или на 9,1%, — говорится в пресс-релизе.
Из общего объема средств в федеральный бюджет направлено 128,9 млрд рублей, что на 38 млрд (41,9%) больше, чем за январь-май прошлого года.
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