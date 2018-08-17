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Объем госдолга Кубани сократился на 312 миллионов рублей
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Объем госдолга Кубани сократился на 312 миллионов рублей 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Объем госдолга Краснодарского края сократился на 312 миллионов рублей, до 128,93 миллиарда рублей, работа по снижению государственного долга находится на личном контроле губернатора региона Вениамина Кондратьева, сообщает министерство финансов края.
"В июле 2018 года государственный долг края сократился на 312 миллионов рублей. Объем госдолга региона к 1 августа составил 128,93 миллиарда рублей. Сокращение размера госдолга произошло за счет снижения объема задолженности по банковским кредитам до 28 миллиардов рублей и госгарантиям до 19,86 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что планомерная работа по снижению государственного долга находится на личном контроле губернатора. Как ранее заявлял Кондратьев, впервые, начиная с 2009 года, в 2017 году удалось добиться реального снижения госдолга на 854 миллиона рублей.
При этом расходы на социальную сферу не снижаются, все социальные обязательства регион выполняет в полном объеме, добавили в ведомстве.
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