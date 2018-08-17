Объем госдолга Кубани сократился на 312 миллионов рублей

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости . Объем госдолга Краснодарского края сократился на 312 миллионов рублей, до 128,93 миллиарда рублей, работа по снижению государственного долга находится на личном контроле губернатора региона Вениамина Кондратьева , сообщает министерство финансов края.

"В июле 2018 года государственный долг края сократился на 312 миллионов рублей. Объем госдолга региона к 1 августа составил 128,93 миллиарда рублей. Сокращение размера госдолга произошло за счет снижения объема задолженности по банковским кредитам до 28 миллиардов рублей и госгарантиям до 19,86 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что планомерная работа по снижению государственного долга находится на личном контроле губернатора. Как ранее заявлял Кондратьев, впервые, начиная с 2009 года, в 2017 году удалось добиться реального снижения госдолга на 854 миллиона рублей.

При этом расходы на социальную сферу не снижаются, все социальные обязательства регион выполняет в полном объеме, добавили в ведомстве.

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