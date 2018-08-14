Чистая прибыль X5 Retail по МСФО во II квартале снизилась на 16%

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group , управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», во втором квартале 2018 года сократила чистую прибыль по МСФО на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 8,685 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA ритейлера в апреле-июне увеличилась на 1% и составила 29,464 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 19,3%, до 382,559 миллиарда рублей.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 13,178 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом — до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является «Альфа-групп» (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.

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