Брексит — не главная причина бума на рынке недвижимости Франкфурта

Цены на недвижимость во Франкфурте находятся на подъеме с 2006 года. Повышающийся спрос и стремительный рост доходов дают домовладельцам и продавцам недвижимости больше власти в одном из самых дорогих городов Германии. А отсутствие налога на прирост капитала для инвестиций в недвижимость делает Франкфурт ещё более привлекательным для зарубежных покупателей, сообщает SCMP.

Но несмотря на то, что выход Великобритании из ЕС не является основной движущей силой развития рынка города, этот факт «подливает масла в огонь». Предполагается, что перемещение основных финансовых компаний из Лондона во Франкфурт приведёт к созданию в ближайшие несколько лет от 4 600 до 10 000 рабочих мест. Брексит поспособствовал тому, что за первые шесть месяцев 2017 года было продано недвижимости на рекордные €2,8 млрд

По данным Deutsche Bank, рост цен на рынке жилья Франкфурта был относительно умеренным до 2017 года, когда цены подскочили на 15% для существующих квартир и почти на 17% для новостроек. Средняя цена на новый кондоминиум в городе составила €4 830 за квадратный метр к концу 2017 года, в то время как ставки аренды новых квартир в центре достигла €15 — 16 за кв. м в месяц — дороже, чем в Берлине и других крупных городах страны.

Количество переехавших сюда специалистов также выросло до 13 000 новоприбывших в 2017 году. Многие приехали в ожидании новых рабочих мест в городе с низким уровнем безработицы — всего 5,6%. Ожидается, что население Франкфурта превысит 750 000 человек к концу 2018 года и 800 000 к 2027 году. Это усиливает давление на и без того ограниченный рынок жилья.

С 2011 года население Франкфурта выросло более чем на 62 500 человек, но за это время было построено только 14 200 новых квартир. По оценкам JLL, каждый год для удовлетворения спроса потребуется 7 000 новых единиц, что просто не достижимо с землёй, которую на данный момент можно использовать под строительство.

Это не ускользнуло от внимания местных властей, которые разрабатывают ряд решений этой проблемы. В том числе, создание новых городских кварталов, преобразование общественных и коммерческих зданий в жилые и добавление новых этажей в существующие многоквартирные дома.

Даже при значительном увеличении строительства и реконструкции дефицит предложения во Франкфурте будет продолжать сильно влиять на рынок в течение большей части предстоящего десятилетия. Как бы сложно это ни было для резидентов, дисбаланс предложения работает в пользу инвесторов, которые могут себе позволить заплатить более высокую цену, причем в ближайшие годы вероятен дальнейший резкий рост стоимости жилья.

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