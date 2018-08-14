Чистая прибыль «Новатэка» в первом полугодии сократилась на 21,4% — до 70,8 млрд рублей

Чистая прибыль «Новатэка» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в январе-июне 2018 года на 21,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 70,823 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла за отчетный период на 17,8% — до 268,912 млрд руб.

Себестоимость продаж увеличилась на 23,4% — до 146,894 млрд руб.

Прибыль до налогообложения в январе — июне текущего года составила 82,997 млрд руб., что на 18,2% меньше показателя за первое полугодие прошлого года.