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Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ в первом полугодии снизилась на 12,3% — до 55,2 млрд рублей
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Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ в первом полугодии снизилась на 12,3% — до 55,2 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Омск
Чистая прибыль «Сибура» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в январе — июне 2018 года на 12,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 55,183 млрд руб., говорится в материалах компании.
Выручка компании в январе — июне выросла на 22,7% и составила 220,054 млрд руб. Себестоимость продаж возросла на 22% — до 140,904 млрд руб.
Прочие доходы сократились с 32,918 млрд руб. — до 18,917 млрд руб. Прочие расходы возросли с 8,384 млрд руб. — до 22,51 млрд руб.
Прибыль до налогообложения составила за отчетный период 65,621 млрд руб. против 74,79 млрд руб. в январе — июне 2017 года (снижение на 12,3%).
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Комментарии  Ещё 22 источника 
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