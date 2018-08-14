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Прибыль СП «Роснефти» и Sinopec по РСБУ в I полугодии выросла в 1,6 раза — до 14,5 млрд рублей
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Прибыль СП «Роснефти» и Sinopec по РСБУ в I полугодии выросла в 1,6 раза — до 14,5 млрд рублей 

Rambler News Service 19 минут назад
Чистая прибыль «Удмуртнефти», совместного предприятия «Роснефти» и китайской Sinopec, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась в первом полугодии 2018 года в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 14,517 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка компании за период увеличилась на 38,1% и составила 71,618 млрд рублей. Себестоимость выросла на 36,4%, составив 42,555 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения составила 18,171 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Доля «Роснефти» в СП «Удмуртнефть» составляет 51%, у китайского партнера — 49%.
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