«Татнефть» может направить на дивиденды за I полугодие 70,4 млрд рублей

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за шесть месяцев 2018 года в размере 30,27 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма промежуточных дивидендов может составить 75% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) или 70,424 млрд руб.

«Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первых шести месяцев текущего года в размере 30 руб. 27 коп. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию компании (3027% от номинальной стоимости), что составляет около 75% от чистой прибыли по РСБУ за отчетный период», — отметили в компании.

По итогам первого полугодия года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 93,898 млрд рублей.

Внеочередное общее собрание акционеров компании будет проведено в форме заочного голосования 28 сентября 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет определен по состоянию на 3 сентября 2018 года.

Совет директоров также предложил внеочередному общему собранию акционеров утвердить 12 октября 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«Рекомендованный советом директоров компании общий размер дивидендов (70,4 млрд руб.) соответствует свободным денежным средствам, накопленным компанией к концу первого полугодия этого года», — добавили в «Татнефти».