В правительстве Красноярского края обсудили исполнение бюджета

Сегодня на заседании регионального правительства были подведены итоги исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2018 года.

Как отметил в докладе и.о. заместителя председателя правительства края — министра финансов края Владимир Бахарь , по итогам шести месяцев средние цены на основные металлы (никель, медь, алюминий, палладий) и на нефть значительно превышают показатели, предусмотренные при формировании бюджета. Это положительно влияет на исполнение доходов бюджета. В то же время курс доллара за этот период был в среднем на восемь процентов ниже планового значения, и это отрицательно сказывается на поступлениях.

В целом доходы краевого бюджета по итогам первого полугодия исполнены в размере 103,3 млрд рублей — 45,4% от плана на год. Налоговые и неналоговые поступления в краевой бюджет составили 88,9 млрд рублей, или 46,2% от плана. Это на 5,3 млрд рублей больше, чем было в первом полугодии прошлого года. В основном рост сложился по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций. Объем безвозмездных поступлений составил 14,4 млрд рублей.

Расходы бюджета за первое полугодие составили 104,4 млрд рублей (42,3% от годового плана) — на 8,7 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Главными статьями расходов были оплата труда бюджетников, обеспечение иер соцподдержки, финансовая поддержка муниципальных образований.

Капитальные расходы в объеме 8,3 млрд рублей были направлены на строительство и реконструкцию объектов Универсиады, перинатального центра в Норильске, строительство школ, медицинских и спортивных объектов в территориях края.

Владимир Бахарь охарактеризовал финансовую ситуацию в крае как стабильную.