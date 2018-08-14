Ещё
Объем авиаперевозок в июле вырос на 6,3 процента
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.94
76.15
76.43
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.18
+0.08 Золото
1194.94
–0.02 РТС
1079.74
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1392
–0.0299
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Объем авиаперевозок в июле вырос на 6,3 процента 

Российская Газета 2 часа назад
В июле продолжился рост объема перевозок, несмотря на рост стоимости билетов из-за высокого спроса и скачка стоимости авиатоплива.
По данным Росавиации, в июле 2018 года отечественные перевозчики доставили в пункты назначения 12,7 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,3 процента, отметили в Росавиации.
Если брать показатели за семь месяцев, то в январе-июле авиаперевозчики обслужили 64,2 миллиона человек. Рост — 10,2 процента (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Российская Газета: последние новости
Минэкономразвития предложило индексировать тарифы ЖКХ в два этапа Рубль впервые за неделю начал расти к доллару и евро Центробанк повысил официальный курс евро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится к худшим сценариям354
Россия возвращает советское будущее98
Ротшильд предсказал конец существующего мира332
Европе нашли замену российскому газу99
ЦБ и Минфин спасли рубль66
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение