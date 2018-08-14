Объем авиаперевозок в июле вырос на 6,3 процента

В июле продолжился рост объема перевозок, несмотря на рост стоимости билетов из-за высокого спроса и скачка стоимости авиатоплива.

По данным Росавиации, в июле 2018 года отечественные перевозчики доставили в пункты назначения 12,7 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,3 процента, отметили в Росавиации

Если брать показатели за семь месяцев, то в январе-июле авиаперевозчики обслужили 64,2 миллиона человек. Рост — 10,2 процента (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).