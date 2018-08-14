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В 2019 году в Ростовской области построят завод по глубокой переработке зерна
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В 2019 году в Ростовской области построят завод по глубокой переработке зерна 

Деловое сообщество 1 час назад
В следующем году в Ростовской области завершится строительство завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех». Об этом рассказал донской губернатор Василий Голубев в интервью изданию «Коммерсант-Юг». В настоящее время ведется поиск инвестора и прорабатывается сотрудничество с банками. По словам главы региона, общая стоимость проекта — 15 млрд руб, причем порядка 12 млрд руб уже было вложено.
ООО «Донбиотех» было образовано в 2010 г. Планируется, что после ввода в эксплуатацию годовая мощность предприятия составит 250 тыс. тонн. Здесь планируется выпускать лизин, клейковину, крахмал и отруби. Продукцию проекта один и партнеров, компания Evonik Industries, планирует продавать в страны Ближнего Востока.
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